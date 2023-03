Naufragio di Cutro, il governo blinda Piantedosi: «Nessuna carenza nei soccorsi, la responsabilità è tutta degli scafisti» (Di martedì 7 marzo 2023) Al termine di una lunga giornata per il governo Meloni, e soprattutto per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che in Aula ha riferito sulla tragedia del Naufragio di Cutro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati a Palazzo Chigi per un chiarimento. Un incontro «cordiale e concreto» che avrebbe confermato la «piena sintonia» tra i due alleati di governo, si legge in una nota, in vista del Consiglio dei ministri che si terrà a Cutro giovedì 9 marzo nel quale dovrebbero essere presentati i nuovi provvedimenti sull’immigrazione. Dopo il faccia a faccia tra la premier e il ministro delle Infrastrutture e trasporti, la presidenza del Consiglio ha diffuso un altro comunicato con cui blinda il ministro dell’Interno, esprimendo «il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Al termine di una lunga giornata per ilMeloni, e soprattutto per il ministro dell’Interno Matteoche in Aula ha riferito sulla tragedia deldi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati a Palazzo Chigi per un chiarimento. Un incontro «cordiale e concreto» che avrebbe confermato la «piena sintonia» tra i due alleati di, si legge in una nota, in vista del Consiglio dei ministri che si terrà agiovedì 9 marzo nel quale dovrebbero essere presentati i nuovi provvedimenti sull’immigrazione. Dopo il faccia a faccia tra la premier e il ministro delle Infrastrutture e trasporti, la presidenza del Consiglio ha diffuso un altro comunicato con cuiil ministro dell’Interno, esprimendo «il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - TribvnvsPlebis : RT @ultimenotizie: I sopravvissuti al naufragio di #Cutro vivono in 'un hotspot improvvisato con la metà dei letti che servirebbero, gli al… - BrestStefano : RT @ivanscalfarotto: La risposta di @matteorenzi a #Piantedosi. Intervento memorabile. -