Naufragio di Crotone, Provenzano in Aula: “Governo sia indagato per strage colposa. Il mancato soccorso è una scelta politica” (Di martedì 7 marzo 2023) “Quelle vite si potevano salvare, non lo diciamo noi. Lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone. Il Governo deve essere indagato per strage colposa, non lo diciamo noi, lo disse Giorgia Meloni il 19 aprile del 2015 all’indomani di un Naufragio nel canale di Sicilia. Allora però avvenne a 200 km da Lampedusa, stavolta a 200 metri dalle nostre rive”. Così Peppe Provenzano (Pd), intervenendo dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera sul Naufragio di Steccato di Cutro in provincia di Crotone. Sottolineando che, senza dubbio, “la barca era sovraffollata e l’allerta meteo configurava di per sé una situazione di pericolo”, altrimenti, “la Guardia di finanza non sarebbe uscita due volte di notte e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Quelle vite si potevano salvare, non lo diciamo noi. Lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di. Ildeve essereper, non lo diciamo noi, lo disse Giorgia Meloni il 19 aprile del 2015 all’indomani di unnel canale di Sicilia. Allora però avvenne a 200 km da Lampedusa, stavolta a 200 metri dalle nostre rive”. Così Peppe(Pd), intervenendo dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera suldi Steccato di Cutro in provincia di. Sottolineando che, senza dubbio, “la barca era sovraffollata e l’allerta meteo configurava di per sé una situazione di pericolo”, altrimenti, “la Guardia di finanza non sarebbe uscita due volte di notte e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - InfinitoIsacco : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… - LobbaLuisa : RT @mpignatiello: “Quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone, il governo deve essere ind… -