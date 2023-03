Naufragio di Crotone, le vittime salgono a 72. Tensione alla Camera ardente (Di martedì 7 marzo 2023) per la protesta di alcuni parenti delle vittime Sale a 72 il bilancio dei morti nel Naufragio sulle coste calabresi dello scorso 26 febbraio. Altre due vittime sono state rinvenute proprio oggi dai soccorritori. Si tratta dei corpi di una donna e di una bambina tra i 3 e i 4 anni. Il corpo della donna, sui 30 anni, è stato recuperato in mare aperto, intorno alle 11.50 di oggi, dalla Guardia Costiera. La Camera ardente che accoglie le bare dei migranti morti è stata allestita al Palamilone di Crotone. Dopo il dolore, però inizia a salire la rabbia. Un gruppo di donne, familiari di vittime afghane, dopo aver assistito alla partenza di quattro salme di pakistani per il rimpatrio, ha iniziato a piangere e a gridare: “Perché gli altri ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) per la protesta di alcuni parenti delleSale a 72 il bilancio dei morti nelsulle coste calabresi dello scorso 26 febbraio. Altre duesono state rinvenute proprio oggi dai soccorritori. Si tratta dei corpi di una donna e di una bambina tra i 3 e i 4 anni. Il corpo della donna, sui 30 anni, è stato recuperato in mare aperto, intorno alle 11.50 di oggi, dGuardia Costiera. Lache accoglie le bare dei migranti morti è stata allestita al Palamilone di. Dopo il dolore, però inizia a salire la rabbia. Un gruppo di donne, familiari diafghane, dopo aver assistitopartenza di quattro salme di pakistani per il rimpatrio, ha iniziato a piangere e a gridare: “Perché gli altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - jadarf1 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… - Roseinfiore : RT @FrancoScarsell2: Naufragio Crotone. Recuperata la 71esima vittima:è una bimba di 3 anni. Il corpicino era nelle acque di Steccato di Cu… -