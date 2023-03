Naufragio di Crotone, le reazioni all’informativa di Piantedosi: “Il governo deve essere accusato di strage” (Di martedì 7 marzo 2023) L’intervento del ministro degli interni di questo pomeriggio alla Camera ha sollevato non poche reazioni da parte dell’opposizione. Durante l’informativa, Matteo Piantedosi ha ringraziato la regione Calabria e le autorità per i soccorsi alle vittime del Naufragio di Crotone e ha spiegato nel dettaglio come sono andate le cose durante quella fatidica notte. Il ministro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) L’intervento del ministro degli interni di questo pomeriggio alla Camera ha sollevato non pocheda parte dell’opposizione. Durante l’informativa, Matteoha ringraziato la regione Calabria e le autorità per i soccorsi alle vittime deldie ha spiegato nel dettaglio come sono andate le cose durante quella fatidica notte. Il ministro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - Gemma17884743 : RT @FrancoScarsell2: Naufragio Crotone. Recuperata la 71esima vittima:è una bimba di 3 anni. Il corpicino era nelle acque di Steccato di Cu… - ANNAQuercia : RT @fattoquotidiano: Naufragio Crotone, Baldino (M5s) a Piantedosi: “Lei fa il parafulmine politico. Dov’è Salvini? Perché scappa come un c… -