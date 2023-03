Naufragio di Crotone, «I superstiti dormono su panche, senza lenzuola, con un bagno in comune» (Di martedì 7 marzo 2023) Alessandra Sciurba, coordinatrice della Clinica legale Migrazioni e Diritti, è stata al Cara e ha osservato le condizioni in cui vivono i sopravvissuti Leggi su vanityfair (Di martedì 7 marzo 2023) Alessandra Sciurba, coordinatrice della Clinica legale Migrazioni e Diritti, è stata al Cara e ha osservato le condizioni in cui vivono i sopravvissuti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - anna_giu1 : RT @kiara86769608: Un pool di legali assisterà gratuitamente i familiari dei migranti vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa a “Ste… - News24_it : Naufragio Crotone, Salvini: 'Non mi dimetto da ministro, scafisti unici colpevoli' -