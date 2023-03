Naufragio Cutro, Salvini: "Bassa politica attaccare Guardia costiera" (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "è sostenuto al 100%" dal governo, "la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "è sostenuto al 100%" dal governo, "la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle...

