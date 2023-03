Naufragio Cutro, Piantedosi: «Sos alle 4 del mattino, poi la virata fatale. Governo impedisce soccorsi? Solo falsità» (Di martedì 7 marzo 2023) Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul Naufragio di migranti in Calabria.Proprio per interrompere la «tragica... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023) Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteosuldi migranti in Calabria.Proprio per interrompere la «tragica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - DietistaMario : @La7tv La gestione dei #migranti (come testimonia il tragico naufragio avvenuto a #Cutro) è peggiorata dal 2018. A… - fuckyoutiddy : RT @lmisculin: Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo useranno l… -

Naufragio Cutro, Provenzano (Pd): "Governo sia accusato di strage" | Baldino (M5s): "Salvini un coniglio che scappa, si dimetta" TGCOM Cutro, Piantedosi: «Grave falsità che il governo impedisca i soccorsi» A poco più di una settimana dal naufragio di Cutro, che ha causato la morte di decine di migranti, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferisce alla Camera. Nella sua informativa… Leggi ... Cutro, Provenzano: governo sia indagato per strage colposa Roma, 7 mar. (askanews) - "Il governo deve essere indagato per strage colposa, lo disse Giorgia Meloni nel 2015 all'indomani di un tragico naufragio nel canale di Sicilia, allora a 200 km da Lampedusa ... A poco più di una settimana dal naufragio di Cutro, che ha causato la morte di decine di migranti, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferisce alla Camera. Nella sua informativa… Leggi ...Roma, 7 mar. (askanews) - "Il governo deve essere indagato per strage colposa, lo disse Giorgia Meloni nel 2015 all'indomani di un tragico naufragio nel canale di Sicilia, allora a 200 km da Lampedusa ...