Naufragio Cutro, Piantedosi: «Sos alle 4 del mattino, poi la virata fatale. Governo impedisce soccorsi? Solo falsità». Il Pd: «Buco di 7 ore in catena di comando» (Di martedì 7 marzo 2023) Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul Naufragio di migranti in Calabria.Proprio per interrompere la «tragica... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 marzo 2023) Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteosuldi migranti in Calabria.Proprio per interrompere la «tragica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - knulp_aleava : RT @gloquenzi: La cosa che continuo a non capire nella linea di difesa del governo sul naufragio di Cutro è perchè ci si aspettava che foss… - ItaliaViva : In diretta dal #Senato l'intervento di @matteorenzi in risposta all'informativa urgente del Ministro #Piantedosi su… -