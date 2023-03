Naufragio Cutro, Piantedosi: 72 vittime, di cui 28 minori (Di martedì 7 marzo 2023) Il bilancio del Naufragio di Cutro, non ancora definitivo, è "di 72 vittime, di cui 28 minori, mentre isuperstiti sono 80". Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Il bilancio deldi, non ancora definitivo, è "di 72, di cui 28, mentre isuperstiti sono 80". Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti ...

