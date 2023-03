Naufragio Cutro, le vittime salgono a 72. Recuperati i corpi di una donna e di una bambina (Di martedì 7 marzo 2023) Naufragio Cutro, regole d'ingaggio se non c'è Sos. La Guardia costiera può intervenire Foto : Cutro, la Via Crucis per i migranti morti Leggi su quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023), regole d'ingaggio se non c'è Sos. La Guardia costiera può intervenire Foto :, la Via Crucis per i migranti morti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - NotizieVirgilio : ?? Il bilancio del naufragio è drammatico: recuperata un'altra vittima - Bart1705 : RT @valfurla: Tutti i migranti superstiti del naufragio di Steccato di Cutro sono indagati di immigrazione clandestina. E' prassi, sottolin… -