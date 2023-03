Naufragio Crotone, vittime salgono a 72. Recuperati corpi di bimba di 3 anni e una donna (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a oltranza le ricerche dei dispersi dopo il Naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Le vittime accertate sono 72, tra le quali 17 minori: gli ultimi corpi ritrovati sono quelli di una bambina di 3 anni e di una donna, Recuperati in mattinata dalle acque di Steccato dopo che alcune persone li avevano avvistati in mare. L’identificazione è resa difficile dalla lunga permanenza in acqua. I migranti che ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40. Oggi, nel cimitero di Crotone, c'è la prima sepoltura: quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni. E sempre oggi c'è stata l'informativa urgente alle Camere del ministro Matteo Piantedosi su quanto successo, in particolare sul ruolo ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a oltranza le ricerche dei dispersi dopo ilavvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Leaccertate sono 72, tra le quali 17 minori: gli ultimiritrovati sono quelli di una bambina di 3e di unain mattinata dalle acque di Steccato dopo che alcune persone li avevano avvistati in mare. L’identificazione è resa difficile dalla lunga permanenza in acqua. I migranti che ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40. Oggi, nel cimitero di, c'è la prima sepoltura: quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24. E sempre oggi c'è stata l'informativa urgente alle Camere del ministro Matteo Piantedosi su quanto successo, in particolare sul ruolo ...

