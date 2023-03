Naufragio Crotone, tra le vittime la giornalista afghana Torpekai Amarkhel che collaborava con le Nazioni Unite (Di martedì 7 marzo 2023) Si chiamava Torpekai Amarkhel, aveva 42 anni, faceva la giornalista e aveva anche collaborato con l’Onu. È morta nel Naufragio del caicco sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese, mentre fuggiva dall’Afghanistan insieme al marito e a due figli mentre una terza bambina di 7 anni è ancora tra i dispersi. Erano scappati dalla loro casa dopo il ritorno al potere dei talebani, che hanno trasformato il paese asiatico in un carcere femminile a cielo aperto. La sorella della giornalista, Mida, è arrivata a Crotone da Rotterdam, tappa finale probabilmente del viaggio di Amarkhel (nella foto in evidenza, concessa all’Ansa dalla sorella, è insieme ad altre vittime del Naufragio). Ha dato mandato al pool di legali creato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Si chiamava, aveva 42 anni, faceva lae aveva anche collaborato con l’Onu. È morta neldel caicco sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nelse, mentre fuggiva dall’Afghanistan insieme al marito e a due figli mentre una terza bambina di 7 anni è ancora tra i dispersi. Erano scappati dalla loro casa dopo il ritorno al potere dei talebani, che hanno trasformato il paese asiatico in un carcere femminile a cielo aperto. La sorella della, Mida, è arrivata ada Rotterdam, tappa finale probabilmente del viaggio di(nella foto in evidenza, concessa all’Ansa dalla sorella, è insieme ad altredel). Ha dato mandato al pool di legali creato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - la_kuzzo : Si chiamava Hussainy Syed Reza, proveniva dall'Afghanistan e aveva 17 anni ed è la prima vittima del naufragio ad e… - infoitinterno : Naufragio a Cutro, il Viminale annuncia: 'Migranti superstiti saranno trasferiti in hotel sulla costa di Crotone' - elvise1657 : RT @MarcoFattorini: Si chiamava Mina Taimoori e aveva 25 anni l'ultima vittima del naufragio ritrovata oggi in località Le Castella, Croton… -