Naufragio Crotone, recuperata la 71esima vittima: è una bimba di 3 anni (Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Crotone, la denuncia: 'Ecco come vivono i sopravvissuti di Cutro: senza letti né riscaldamento' La 71esima vittima del Naufragio di Crotone L'identificazione della piccola si presenta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - AseroGiovanna : RT @PossibileIt: Non bastavano le sofferenze cui sono stati sottoposti 'a casa loro'. Non bastava il viaggio, il naufragio, non bastava ave… - SkyTG24 : Naufragio Crotone, dove sono e in che condizioni i migranti sopravvissuti? -

Naufragio Crotone, recuperata la 71esima vittima: è una bimba di 3 anni L'identificazione della piccola si presenta difficile a causa della lunga permanenza in acqua. I sedici minori trovati morti in precedenza sono stati tutti identificati grazie al ... La Giornata Parlamentare del 7 marzo 2023 Dopo il naufragio al largo delle coste calabresi sarebbe allo studio una ulteriore stretta contro ... Ecco perciò che, "di fronte all'evento drammatico che si è consumato" vicino Crotone "il cordoglio ... Migranti: Consiglio Marche, minuto silenzio per tragedia Cutro ...di raccoglimento è stato osservato stamattina dal Consiglio regionale delle Marche per la tragedia avvenuta davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) lo scorso 26 febbraio: il naufragio di ... A Crotone domani prima sepoltura per vittima naufragio Il rimpatrio delle salme, c'è anche la giocatrice di hockey Quattro salme lasceranno nelle prossime ore il Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente per le vittime del naufragio ... Nafuragio Crotone, recuperata la 71esima vittima: è una bimba di 3 anni Il corpo di una bambina, la 71esima vittima del naufragio di Crotone, è stato recuperato nelle acque di Steccato di Cutro, il luogo della tragedia avvenuta domenica 26 febbraio. Si tratta di una bimba ...