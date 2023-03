Naufragio Crotone, Piantedosi in Aula: “Prima chiamata di soccorso alle 4”. E Palazzo Chigi (a sera) offre copertura politica al ministro (Di martedì 7 marzo 2023) Ribadisce la versione finora fornita, la arricchisce di particolari ma comunica senza enfasi i punti più dibattuti, non ricostruisce la catena di comando. E accusa di “grave falsità” chi dice che il governo di centrodestra abbia modificato le regole sugli interventi in mare a discapito dei salvataggi: così si offendono “la professionalità e l’onore dei nostri operatori impegnati quotidianamente in scenari difficili”. A 8 giorni dal Naufragio sulle coste calabresi, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ricostruisce in un’informativa alla Camera e al Senato la nottata che ha portato a 72 vittime ed una trentina di dispersi, difendendo il suo operato e chiarendo che i suoi commenti sulle responsabilità di chi parte su imbarcazioni fatiscenti non volevano certo “colpevolizzare le vittime”, ma erano diretti contro gli scafisti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Ribadisce la versione finora fornita, la arricchisce di particolari ma comunica senza enfasi i punti più dibattuti, non ricostruisce la catena di comando. E accusa di “grave falsità” chi dice che il governo di centrodestra abbia modificato le regole sugli interventi in mare a discapito dei salvataggi: così si offendono “la professionalità e l’onore dei nostri operatori impegnati quotidianamente in scenari difficili”. A 8 giorni dalsulle coste calabresi, ildell’Interno, Matteo, ricostruisce in un’informativa alla Camera e al Senato la nottata che ha portato a 72 vittime ed una trentina di dispersi, difendendo il suo operato e chiarendo che i suoi commenti sulle responsabilità di chi parte su imbarcazioni fatiscenti non volevano certo “colpevolizzare le vittime”, ma erano diretti contro gli scafisti, ...

