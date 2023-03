Naufragio Crotone, Piantedosi: "Grave falsità che governo impedisce soccorsi" (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una Grave falsità che offende, soprattutto, l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare, in scenari particolarmente difficili". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'informativa urgente alla Camera sul Naufragio del 26 febbraio al largo di Cutro in Calabria. "Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il governo, per le vittime di questo ennesimo, tragico, Naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti", ha esordito Piantedosi che subito dopo ha ricordato il http://www.quantumleap-ip.com/ : di queste 28 sono minori. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Sostenere che isarebbero stati condizionati o addirittura impediti dalcostituisce unache offende, soprattutto, l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare, in scenari particolarmente difficili". Così il ministro dell'Interno Matteonell'informativa urgente alla Camera suldel 26 febbraio al largo di Cutro in Calabria. "Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il, per le vittime di questo ennesimo, tragico,e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti", ha esorditoche subito dopo ha ricordato il http://www.quantumleap-ip.com/ : di queste 28 sono minori. I ...

