Naufragio Crotone, Piantedosi: "Grave falsità che governo impedisca soccorsi" (Di martedì 7 marzo 2023) "Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una Grave falsità che offende, soprattutto, l'onore e la professionalità dei nostri operatori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "Sostenere che isarebbero stati condizionati o addirittura impediti dalcostituisce unache offende, soprattutto, l'onore e la professionalità dei nostri operatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - fisco24_info : Naufragio Crotone, Schlein: 'Piantedosi? Sprecata occasione per fare chiarezza': (Adnkronos) - 'Anche Salvini inter… - FrankoEinstein : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… -