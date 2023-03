Naufragio Crotone, Piantedosi alla Camera: “Rinnovo il mio cordoglio per le vittime” (Di martedì 7 marzo 2023) Matteo Piantedosi parla alla Camera in merito al Naufragio di migranti a Crotone. L’obbiettivo del ministro degli interni è quello di fare chiarezza sul ruolo della guardia costiera e della guardia di finanza nella gestione dei soccorsi. La richiesta di tale informativa è arrivata dalle opposizioni che hanno chiesto delucidazioni su come sono andate le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Matteoparlain merito aldi migranti a. L’obbiettivo del ministro degli interni è quello di fare chiarezza sul ruolo della guardia costiera e della guardia di finanza nella gestione dei soccorsi. La richiesta di tale informativa è arrivata dalle opposizioni che hanno chiesto delucidazioni su come sono andate le ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - ilfoglio_it : ?? Diretta: Il ministro dell’Interno Piantedosi interviene a Montecitorio per chiarire la gestione del naufragio in… - jadarf1 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… -