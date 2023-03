Naufragio Crotone, per i morti qualcuno alla fine dovrà pagare (Di martedì 7 marzo 2023) Scrivevamo sui Siciliani giovani del 27 febbraio, subito dopo l’annuncio della strage di Crotone: “Alcuni cittadini italiani, investiti di pubbliche funzioni, si sono in questi anni attivati per sabotare operazioni di vigilanza e salvataggio in mare, che in questo e altri casi avrebbero potuto forse evitare stragi. Ciò in violazione di leggi nazionali e internazionali formalmente vigenti. Ed è quindi possibile – aggiungevamo – che i responsabili possano prima o poi risponderne penalmente, e non solo moralmente, in uno dei prossimi anni”. Servitori fedeli la Repubblica ne ha ancora: l’ufficiale che contesta la sommaria ricostruzione, l’ammiraglio che ricorda come le sue navi si dimostrarono perfettamente in grado di uscire con ogni tempo, i magistrati che aprono inchieste sulla catena di comando che impedì il salvataggio. Per questa orrenda giornata, per i poveri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Scrivevamo sui Siciliani giovani del 27 febbraio, subito dopo l’annuncio della strage di: “Alcuni cittadini italiani, investiti di pubbliche funzioni, si sono in questi anni attivati per sabotare operazioni di vigilanza e salvataggio in mare, che in questo e altri casi avrebbero potuto forse evitare stragi. Ciò in violazione di leggi nazionali e internazionali formalmente vigenti. Ed è quindi possibile – aggiungevamo – che i responsabili possano prima o poi risponderne penalmente, e non solo moralmente, in uno dei prossimi anni”. Servitori fedeli la Repubblica ne ha ancora: l’ufficiale che contesta la sommaria ricostruzione, l’ammiraglio che ricorda come le sue navi si dimostrarono perfettamente in grado di uscire con ogni tempo, i magistrati che aprono inchieste sulla catena di comando che impedì il salvataggio. Per questa orrenda giornata, per i poveri ...

