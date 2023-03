Naufragio Crotone, gli alert di Frontex che Piantedosi tace alla Camera: dagli altri “possibili a bordo” ai giubbotti di salvataggio “non visibili” (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono diversi aspetti della segnalazione di Frontex che Matteo Piantedosi aggira quando sostiene che non ci sia stata alcuna allerta, nessuna richiesta di soccorso. Anche nella sua informativa alla Camera, come già avvenuto finora da parte sua e di tutti gli altri membri del governo Meloni che hanno preso una posizione dopo il Naufragio di Crotone, il ministro dell’Interno ha ribadito: “È essenziale chiarire che l’attivazione dell’intero sistema Sar (ricerca e soccorso, ndr) non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c’è tale segnalazione, si attiva il dispositivo Sar. Laddove, invece, non venga segnalato un distress, l’evento operativo è gestito come un intervento di polizia”. Questa la sintesi del capo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono diversi aspetti della segnalazione diche Matteoaggira quando sostiene che non ci sia stata alcuna allerta, nessuna richiesta di soccorso. Anche nella sua informativa, come già avvenuto finora da parte sua e di tutti glimembri del governo Meloni che hanno preso una posizione dopo ildi, il ministro dell’Interno ha ribadito: “È essenziale chiarire che l’attivazione dell’intero sistema Sar (ricerca e soccorso, ndr) non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c’è tale segnalazione, si attiva il dispositivo Sar. Laddove, invece, non venga segnalato un distress, l’evento operativo è gestito come un intervento di polizia”. Questa la sintesi del capo del ...

