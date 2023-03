Naufragio Crotone, è caccia al quarto scafista (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ caccia al quarto scafista dell’imbarcazione naufragata davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone). Gli investigatori non si sbilanciano ma già nelle prossime ore ci potrebbero essere sviluppi sulla ricerca del turco di 28 anni ritenuto dalla Procura di Crotone uno dei responsabili della traversata da Smirne all’Italia. L’uomo si è reso irreperibile dopo il Naufragio. Secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare, il 28enne sarebbe stato “lo scafista che conduceva l’imbarcazione e curava la motoristica del natante”. Secondo il racconto di alcuni dei superstiti, l’uomo era colui che “faceva anche il meccanico quando la barca ha avuto problemi con il motore”. “Sulla seconda imbarcazione l’ho visto più volte ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – E’aldell’imbarcazione naufragata davanti alle coste di Steccato di Cutro (). Gli investigatori non si sbilanciano ma già nelle prossime ore ci potrebbero essere sviluppi sulla ricerca del turco di 28 anni ritenuto dalla Procura diuno dei responsabili della traversata da Smirne all’Italia. L’uomo si è reso irreperibile dopo il. Secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare, il 28enne sarebbe stato “loche conduceva l’imbarcazione e curava la motoristica del natante”. Secondo il racconto di alcuni dei superstiti, l’uomo era colui che “faceva anche il meccanico quando la barca ha avuto problemi con il motore”. “Sulla seconda imbarcazione l’ho visto più volte ...

