Naufragio Crotone, continuano ricerche migranti. Oggi informativa Piantedosi alla Camera (Di martedì 7 marzo 2023) continuano a oltranza le ricerche dei dispersi dopo il Naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Le vittime accertate sono 70, tra le quali 16 minori, i migranti che ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40. Oggi, nel cimitero di Crotone, ci sarà la prima sepoltura, quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni. E sempre Oggi, alle 13 alla Camera, è prevista l'informativa urgente del ministro Matteo Piantedosi su quanto successo, in particolare sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Su questo, oltre alla Procura di Crotone, anche quella di Roma ha aperto un'indagine conoscitiva per ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023)a oltranza ledei dispersi dopo ilavvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Le vittime accertate sono 70, tra le quali 16 minori, iche ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40., nel cimitero di, ci sarà la prima sepoltura, quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni. E sempre, alle 13, è prevista l'urgente del ministro Matteosu quanto successo, in particolare sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Su questo, oltreProcura di, anche quella di Roma ha aperto un'indagine conoscitiva per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - salvelox681 : RT @dantegiumanini: Il naufragio di Crotone è stato una strage voluta DALLA NAVE CHE HA TRAINATO IL BARCONE in prossimità delle nostre cost… - manubionda65 : RT @SalvoCernuzio: L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i migr… -