Naufragio Crotone: continuano le ricerche dei migranti (Di martedì 7 marzo 2023) Non si fermano le ricerche dei dispersi nel Naufragio di Crotone, la tragedia avvenuta domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Si è alla continua ricerca dei 30-40 dispersi in acqua con ogni mezzo possibile: mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori, droni e con il personale di presidio a terra di Guardia costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Protezione civile regionale. Tra le 70 vittime, anche Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni che oggi verrà sepolto nel cimitero di Crotone. Identificata la nazionalità di coloro che hanno perso la vita, di cui 16 minori: 57 sono dell’Afghanistan, 3 Pakistan, 1 Tunisia, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. I superstiti risultano 79, di cui 8 ancora ricoverati ma non in condizioni ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Non si fermano ledei dispersi neldi, la tragedia avvenuta domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Si è alla continua ricerca dei 30-40 dispersi in acqua con ogni mezzo possibile: mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori, droni e con il personale di presidio a terra di Guardia costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Protezione civile regionale. Tra le 70 vittime, anche Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni che oggi verrà sepolto nel cimitero di. Identificata la nazionalità di coloro che hanno perso la vita, di cui 16 minori: 57 sono dell’Afghanistan, 3 Pakistan, 1 Tunisia, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. I superstiti risultano 79, di cui 8 ancora ricoverati ma non in condizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - LuciaDiScala1 : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… - PressReview99 : Balletti e slot-machine: così le borseggiatrici prendono in giro le vittime dopo i furti -