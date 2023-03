Naufragio al largo di Crotone, la testimonianza di un superstite: "Cambio di rotta per sfuggire alla polizia" (Di martedì 7 marzo 2023) In attesa dell' informativa urgente del ministro Mattteo Piantedosi alla Camera sul Naufragio al largo di Crotone , 'Quarta Repubblica' ricostruisce la tragedia dei migranti , che è costata la vita a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) In attesa dell' informativa urgente del ministro Mattteo PiantedosiCamera sulaldi, 'Quarta Repubblica' ricostruisce la tragedia dei migranti , che è costata la vita a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco esprime il dolore per le numerose vittime del naufragio al largo delle coste di Cutro: 'Rinnovo a tu… - MSF_ITALIA : Il nostro team, formato da psicologi e mediatori interculturali, sta offrendo assistenza psicologica ai sopravvissu… - fanpage : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rende omaggio alle vittime del naufragio avvenuto al largo delle… - joshalbanese : Giusto per fare un esempio: Dal 2012 ad oggi, migliaia di migranti sono morti nel tentativo di attraversare il Mar… - frank9you : @il_cappellini chi si fa pagare e non dice che chi ha pagato sarà su un'imbarcazione sovraccarica a continuo rischi… -