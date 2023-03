Naufragio a Cutro, trovato il corpo di un altro bimbo: i morti salgono a 71 (Di martedì 7 marzo 2023) Crotone – E’ stato trovato pochi istanti fa, come apprende l’Adnkronos, il corpo di un altro bambino, vittima del Naufragio del 26 febbraio. Il corpicino è stato rinvenuto dai soccorritori nel mare di Steccato di Cutro, a poche distanza dal luogo dello schianto del caicco sulla secca. salgono così a 71 le vittime del Naufragio. Salvini: “Non mi dimetto da ministro, scafisti unici colpevoli” Dopo la tragedia di Cutro, con la morte di 71 migranti nel Naufragio al largo delle coste di Crotone, le opposizioni chiedono le dimissioni da ministro dei Trasporti di Matteo Salvini, come responsabile della Guardia costiera. Come risponde? ”O è ignoranza o è malafede, perché la Guardia costiera conta su oltre diecimila uomini e donne che sono in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Crotone – E’ statopochi istanti fa, come apprende l’Adnkronos, ildi unbambino, vittima deldel 26 febbraio. Il corpicino è stato rinvenuto dai soccorritori nel mare di Steccato di, a poche distanza dal luogo dello schianto del caicco sulla secca.così a 71 le vittime del. Salvini: “Non mi dimetto da ministro, scafisti unici colpevoli” Dopo la tragedia di, con la morte di 71 migranti nelal largo delle coste di Crotone, le opposizioni chiedono le dimissioni da ministro dei Trasporti di Matteo Salvini, come responsabile della Guardia costiera. Come risponde? ”O è ignoranza o è malafede, perché la Guardia costiera conta su oltre diecimila uomini e donne che sono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - SmaniaTania : RT @ZanAlessandro: Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vittime… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ??#Migranti #Cutro Recuperata la 71esima vittima del #naufragio di domenica 26 febbraio: è una bambina di 3 anni. Il corpicin… -