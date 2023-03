Naufragio a Cutro, recuperato il corpo di una bimba di 3 anni: salgono a 71 le vittime, 17 minori (Di martedì 7 marzo 2023) È ancora il corpo di una bambina di tre anni quello recuperato oggi 7 marzo nelle acque di Steccato di Cutro, dopo il Naufragio in cui sono morti 71 migranti. Il cadavere della piccola è stato avvisato in mare da alcune persone che lo hanno segnalato alla Guardia costiera. Il corpo è stato recuperato per essere portato in obitorio, mentre continuano le ricerche di possibili altre vittime da parte di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale con mezzi navali, aerei, sommozzatori, droni e personale a riva. salgono a 17 le vittime minorenni del Naufragio, dopo che tre giorni fa erano stati recuperati i corpi di un bambino di tre ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) È ancora ildi una bambina di trequellooggi 7 marzo nelle acque di Steccato di, dopo ilin cui sono morti 71 migranti. Il cadavere della piccola è stato avvisato in mare da alcune persone che lo hanno segnalato alla Guardia costiera. Ilè statoper essere portato in obitorio, mentre continuano le ricerche di possibili altreda parte di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale con mezzi navali, aerei, sommozzatori, droni e personale a riva.a 17 leminorenni del, dopo che tre giorni fa erano stati recuperati i corpi di un bambino di tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - quelosempre : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… - Ani_veg : RT @scandura: ?? 13:00 Camera ?? 16:00 Senato ?? Live integrale dell'informativa urgente #Piantedosi in Parlamento sulla strage di #Steccat… -