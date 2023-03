Naufragio a Cutro, Piantedosi: “Strage causata dagli scafisti: sensibilità e solidarietà sono il mio faro” (Di martedì 7 marzo 2023) Roma – “Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le vittime di questo ennesimo, tragico, Naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sui fatti di Cutro. Il bilancio “non è ancora definitivo”, ma “gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Roma – “Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le vittime di questo ennesimo, tragico,e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, nella sua informativa alla Camera sui fatti di. Il bilancio “non è ancora definitivo”, ma “gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti80. Di questi, 54accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnatistati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli...

