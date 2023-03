Nasce Unica Spa, primo gruppo in Italia nel settore delle bonifiche (Di martedì 7 marzo 2023) Terra dei fuochi, emergenza senza fine. La vasta area situata che si estende in Campania, a cavallo tra Caserta e Napoli, resta al centro di un criticità assoluta in relazione all’interramento di rifiuti tossici e rifiuti speciali, alla presenza di numerose discariche abusive sparse sul territorio, e all’innesco continuo dii roghi di rifiuti che diffondono diossina e altri gas inquinanti nell’atmosfera. Alla presenza di rifiuti abusivi, è noto, si correla un incremento significativo dell’incidenza di specifiche patologie, e della mortalità per leucemie e altri tumori, nella popolazione locale.Ma su questo fronte una novità si profila come elemento che concorre ad alleggerire il peso dei rifiuti tossici e speciali che in realtà non angustia solo ampia parte della Campania. Una risposta Nasce dalla fusione di due società (Unica e Noldem), da cui ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Terra dei fuochi, emergenza senza fine. La vasta area situata che si estende in Campania, a cavallo tra Caserta e Napoli, resta al centro di un criticità assoluta in relazione all’interramento di rifiuti tossici e rifiuti speciali, alla presenza di numerose discariche abusive sparse sul territorio, e all’innesco continuo dii roghi di rifiuti che diffondono diossina e altri gas inquinanti nell’atmosfera. Alla presenza di rifiuti abusivi, è noto, si correla un incremento significativo dell’incidenza di specifiche patologie, e della mortalità per leucemie e altri tumori, nella popolazione locale.Ma su questo fronte una novità si profila come elemento che concorre ad alleggerire il peso dei rifiuti tossici e speciali che in realtà non angustia solo ampia parte della Campania. Una rispostadalla fusione di due società (e Noldem), da cui ...

