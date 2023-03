Nasce la prima birra commerciale di un club italiano: la “Juventus beer” arriverà a fine aprile (Di martedì 7 marzo 2023) Il marchio Juventus continua a espandersi: dopo i tanti progetti di marketing avviati negli ultimi anni e la conseguente crescita del brand – arrivato a un incremento del valore pari al +25% nel 2022 – adesso il club lancerà la propria birra ufficiale. Gli orizzonti dei bianconeri si estendono anche nel mondo del beverage, con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Il marchiocontinua a espandersi: dopo i tanti progetti di marketing avviati negli ultimi anni e la conseguente crescita del brand – arrivato a un incremento del valore pari al +25% nel 2022 – adesso illancerà la propriaufficiale. Gli orizzonti dei bianconeri si estendono anche nel mondo del beverage, con ... TAG24.

