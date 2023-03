Nasce con l’Adelaide City la prima affiliazione internazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Atalanta B.C. è lieta di annunciare la collaborazione con l’Adelaide City Football Club, società calcistica australiana, dando vita così alla prima storica affiliazione internazionale per il Club. Grazie a questo accordo, verranno sviluppate nei prossimi mesi nuove sinergie e attività tra le due Academy per fornire ai giovani calciatori e agli allenatori esperienze formative di allenamento e apprendimento, creando così un legame diretto tra Italia e Australia e instaurando un confronto e un dialogo costante nell’ambito di un percorso di crescita reciproco, sia sul piano sportivo che culturale. “Siamo molto felici e e orgogliosi di aver sottoscritto questo rapporto di collaborazione. Per l’Atalanta si tratta di un momento storico dato che si tratta della prima ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 marzo 2023) Atalanta B.C. è lieta di annunciare la collaborazione conFootball Club, società calcistica australiana, dando vita così allastoricaper il Club. Grazie a questo accordo, verranno sviluppate nei prossimi mesi nuove sinergie e attività tra le due Academy per fornire ai giovani calciatori e agli allenatori esperienze formative di allenamento e apprendimento, creando così un legame diretto tra Italia e Australia e instaurando un confronto e un dialogo costante nell’ambito di un percorso di crescita reciproco, sia sul piano sportivo che culturale. “Siamo molto felici e e orgogliosi di aver sottoscritto questo rapporto di collaborazione. Per l’Atalanta si tratta di un momento storico dato che si tratta della...

