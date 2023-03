(Di martedì 7 marzo 2023) Lucianocompie 64 anni. Illo ha celebrato sui sociale, il tecnico ha commentato con un bellissimoo. Oggi Luciano, allenatore del, compie 64 anni e ha deciso di condividere con i suoi fan sui social il suoo di. Attraverso un post su Instagram, haildi, ringraziando la città, ie i suoi ragazzi per aver reso la sua vita così speciale. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di poter vivere molte altre immagini come quella pubblicata insieme al suoo. In questo scatto si vede la squadra delin trionfo con Maradona, al termine di una vittoria. “Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Oggi compie 64 anni mister #Spalletti E al netto di qualsiasi scaramanzia, la consapevolezza di ritrovarsi a vive… - pisto_gol : Ultim’ora . Il consiglio comunale di #Napoli, presa visione dell’intervista rilasciata da #Maksimovic a… - ZZiliani : Ai minuti 81 e 82, senza #MarioRui espulso, il #Napoli ha tenuto palla per due minuti, forse più, sfiorando il 3-0.… - infoitsport : Napoli, Spalletti ha scelto il regalo di compleanno. Tanti messaggi dai tifosi -VIDEO - napolipiucom : Napoli, Spalletti ha scelto il regalo di compleanno. Tanti messaggi dai tifosi -VIDEO #napoli #Spalletti… -

Tanti auguri, l'allenatore con più vittorie nel campionato italiano dal 1983/84 . 281 successi in 546 partite. Il compleanno più bello considerando quello che sta facendo il suo, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Beretta, presidente AIAC ed ......e la magica frase 'campioni d'Italia' non è più tabù a. La scaramanzia cede il passo all'entusiasmo e sale la febbre azzurra in vista di un finale di serie A che vede la squadra dia ...

Spalletti festeggia su Instagram: "Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa" | FOTO CalcioNapoli24

Luciano Spalletti, pronto a scartare i regali di compleanno. Scudetto quasi in ghiaccio, e la Champions Un buon fantino non è mai stato un cavallo. Una frase semplice per dire come… Leggi ...Praticamente ha già vinto lo scudetto. “L’arma in più di questo Napoli è Spalletti. Quando giocavo al Pisa, siamo andati in ritiro a Coverciano per due settimane ed era presente il mister. Lui in quel ...