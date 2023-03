Napoli, Osimhen: 'Non penso alla Premier, anche se magari un giorno ci andrò' (Di martedì 7 marzo 2023) Le dichiarazioni del bomber nigeriano a margine della premiazione come miglior atleta straniero in Italia per la stampa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Le dichiarazioni del bomber nigeriano a margine della premiazione come miglior atleta straniero in Italia per la stampa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - juventusfans : In Italia invece si accaniscono solo contro la #Juventus, mica vanno a controllare chi realmente ha fatto… - Azzurra47097501 : RT @erosazzurro: #Osimhen: «Napoli è una città che non conosce razzismo. Magari un giorno giocherò in Premier» Però leggo che molti della s… - miki_cr01 : @simo07pado @Massimi67339505 Sono più avanti a Napoli con la torta Osimhen. -