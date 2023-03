Napoli, Lazio e Roma hanno messo fine al dominio tricolore del Nord (Avvenire) (Di martedì 7 marzo 2023) “Il pallone italiano rotola verso Sud”. E’ il titolo del pezzo firmato da Stefano Scacchi su Avvenire. L’ultima giornata di campionato ha generato una situazione mai vista prima, con tre squadre meridionali (Napoli, Lazio e Roma) tra le prime quattro in classifica di Serie A e una sola settentrionale al loro fianco (l’Inter). “Il vento del Nord ha smesso di soffiare sul campionato. L’ultima giornata ha generato una situazione assolutamente particolare per la Serie A degli ultimi 25 anni: nelle prime quattro della classifica, quindi le posizioni che qualificano alla prossima Champions League, c’è solo l’Inter (seconda) tra le squadre settentrionali. Per il resto domina il centro-sud: Napoli primo, Lazio terza e Roma quarta”. È una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) “Il pallone italiano rotola verso Sud”. E’ il titolo del pezzo firmato da Stefano Scacchi su. L’ultima giornata di campionato ha generato una situazione mai vista prima, con tre squadre meridionali () tra le prime quattro in classifica di Serie A e una sola settentrionale al loro fianco (l’Inter). “Il vento delha sdi soffiare sul campionato. L’ultima giornata ha generato una situazione assolutamente particolare per la Serie A degli ultimi 25 anni: nelle prime quattro della classifica, quindi le posizioni che qualificano alla prossima Champions League, c’è solo l’Inter (seconda) tra le squadre settentrionali. Per il resto domina il centro-sud:primo,terza equarta”. È una ...

