Napoli-Lazio, Daspo a tre tifosi biancocelesti per lancio di petardi e fumogeni (Di martedì 7 marzo 2023) La Questura di Napoli ha emesso tre Daspo per altrettanti tifosi della Lazio dopo quanto accaduto al Maradona nella partita di campionato di venerdì con il Napoli. Allo stadio sono stati lanciati fumogeni e petardi che hanno anche ferito un ragazzo. Da qui i provvedimenti. I daspati hanno 22, 24 e 35 anni. I tre Daspo vanno da 2 a 5 anni. I tre tifosi della Lazio sono stati individuati dagli agenti della Digos grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'impianto sportivo e li hanno arrestati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Nel comunicato ufficiale diramato dalla Questura di Napoli si fa ...

