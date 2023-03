Napoli-Lazio, ammenda non solo per i tifosi biancocelesti: il Giudice Sportivo multa anche il Napoli! (Di martedì 7 marzo 2023) Napoli-Lazio è finita ormai da quattro giorni, ma le polemiche non limitano a placarsi. Infatti, sei il campo ha lasciato poco da dire, ciò che è successo sugli spalti è stato vergognoso. Mentre le due curve erano prive di bandiere e tamburi, a causa di restrizioni esagerate, nel settore ospiti è andato in scena uno show deplorevole. Gli ultras della Lazio, entrati intorno al 30° minuto, hanno lanciato fumogeni verso il campo e petardi e bombe carta che sono arrivate anche nei settori occupati dai tifosi del Napoli e che hanno colpito al braccio un ragazzo di 20 anni. tifosi Napoli Lazio Comportamenti inaccettabili che sono stati puniti dal Giudice Sportivo, che ha inflitto una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 marzo 2023)è finita ormai da quattro giorni, ma le polemiche non limitano a placarsi. Infatti, sei il campo ha lasciato poco da dire, ciò che è successo sugli spalti è stato vergognoso. Mentre le due curve erano prive di bandiere e tamburi, a causa di restrizioni esagerate, nel settore ospiti è andato in scena uno show deplorevole. Gli ultras della, entrati intorno al 30° minuto, hanno lanciato fumogeni verso il campo e petardi e bombe carta che sono arrivatenei settori occupati daidele che hanno colpito al braccio un ragazzo di 20 anni.Comportamenti inaccettabili che sono stati puniti dal, che ha inflitto una ...

