Napoli, la scelta sui riscatti di Ndombelé e Simeone | Primapagina (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 11:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Una sconfitta non può scalfire le certezze che questo Napoli si è costruito, con lavoro e passione, nel corso di questa stagione. Una di queste è rappresentata da Giovanni Simeone, l’uomo dei gol che valgono doppio. El Cholito ha la media di una rete realizzata ogni 70 minuti giocati: 3 in campionato ( con quelli fondamentali a Milan e Roma), 4 in Champions League e 1 in coppa Italia. De Laurentiis ha già dato l’ok, convinto, per il riscatto a fine stagione dal Verona con 12 milioni di euro. Ascolta “Napoli, la scelta sui riscatti di Ndombele e Simeone” su Spreaker. LA scelta SU NDOMBELE’ – Chi ha convinto decisamente di meno fin qui in azzurro è ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 11:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Una sconfitta non può scalfire le certezze che questosi è costruito, con lavoro e passione, nel corso di questa stagione. Una di queste è rappresentata da Giovanni, l’uomo dei gol che valgono doppio. El Cholito ha la media di una rete realizzata ogni 70 minuti giocati: 3 in campionato ( con quelli fondamentali a Milan e Roma), 4 in Champions League e 1 in coppa Italia. De Laurentiis ha già dato l’ok, convinto, per il riscatto a fine stagione dal Verona con 12 milioni di euro. Ascolta “, lasuidi Ndombele e” su Spreaker. LASU NDOMBELE’ – Chi ha convinto decisamente di meno fin qui in azzurro è ...

