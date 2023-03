Napoli | Kim e una clausola che fa paura | il piano ‘anti Premier League’ | Primapagina

(Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: In pochi la scorsa estate, dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, pensavano che ilriuscisse a rimpiazzare il difensore in modo adeguato. Difficile, se non impossibile, visto il valore che aveva raggiunto il centrale senegalese con la maglia azzurra addosso, leader in campo e nello spogliatoio. Eppure Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori sono riusciti in questa impresa, riuscendo a portare al Maradona un giocatore che seguivano già da almeno un paio d’anni e che dopo pochi mesi dal suo arrivo si è già rivelato come un affare, economico e anche tecnico: Kim Min-jae. QUESTIONE DI– Già nell’estate 2021, infatti, ildel club del presidente De Laurentiis era proprio di andare sul sudcoreano in caso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, Kim e una clausola che fa paura: il piano 'anti Premier League': In pochi la scorsa estate, dopo l'addio di… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Kim e una clausola che fa paura: il piano 'anti #PremierLeague' - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, #Kim e una clausola che fa paura: il piano 'anti #PremierLeague' - cmdotcom : #Napoli, #Kim e una clausola che fa paura: il piano 'anti #PremierLeague' - Prvnceeeee : RT @giovwastaken: Napoli - Inter alla terzultima, se vince l’Inter la Lazio è fuori dalla Champions Kim: -

Per questo motivo asono già al lavoro con gli agenti diper cercare di prolungare il contratto attualmente in scadenza 2025, con opzione per due altre stagioni, togliendo o alzando la ......giocatori delsono stati appesi sui vari piani e sistemati come la formazione titolare degli uomini di Spalletti. Meret, poi in difesa a quattro formata dal capitano Di Lorenzo, Rrahmani e,...Centrali Ostigard e. Dall'altra parte Olivera e Bereszynski, Rrahmani e Juan Jesus. Spalletti ... Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Napoli, Kim e una clausola che fa paura: il piano 'anti Premier League' Calciomercato.com

In pochi la scorsa estate, dopo l'addio di Kalidou Koulibaly, pensavano che il Napoli riuscisse a rimpiazzare il difensore in modo adeguato. Difficile, se non impossibile, visto il valore che aveva ra ...Alfredo Pedullà difese l'operazione di Cristiano Giuntoli e di Aurelio De Laurentiis nonostante le critiche di tanti tifosi e non solo.