Napoli in campo a Castel Volturno | ancora allenamento personalizzato per un azzurro

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo la sconfitta con la Lazio di venerdì, ilsarà chiamato a un doppio impegno delicato con Atalanta in campionato e il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Due partite al Maradona nel giro di quattro giorni che diranno molto sull’immediato futuro degli azzurri in questo finale di stagione. Intanto, la squadra è tornata aquesta mattina per la seduta odierna di: novità sulle condizioni di Giacomo Raspadori,ai box a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.(FOTO: SSC) ReportDi seguito il report...

sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo

