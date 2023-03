Napoli | il sindaco Manfredi | “Primo anno importante | evitato il dissesto”

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È stato unperché siamo riusciti a evitare ilgrazie al Patto per, ad avviare il risanamento dei conti e l’inizio degli investimenti sulla città“. Lo ha detto ildi, Gaetano, a margine del Consiglio comunale convocato per una seduta monotematica per fare il punto sul programma a une mezzo dall’inizio della sindacatura.ha sottolineato che per quanto riguarda il Patto “tutte le tappe sono rispettate, abbiamo finalmente una prima agibilità dal punto di vista finanziario che ci consente di ricominciare a fare manutenzioni stradali e del verde” mentre sul fronte del Pnrr “c’è un grande lavoro per più di un miliardo di finanziamenti recuperati ...

Nella sala del Consiglio comunale di via Verdi ilGaetano Manfredi sta leggendo la sua relazione ai consiglieri, primo bilancio politico e amministrativo del suo mandato iniziato nell'autunno di 15 mesi fa. Una seduta chiesta e ottenuta da ...La legge non consente aldidi spendere i soldi dei cittadini senza dare spiegazioni'. Gli incarichi infatti sono sì fiduciari ma devono essere motivati in base ai curriculum, accusano ...... nonché Console della Repubblica Democratica del Congo a, che di recente (lo scorso ...e artista Alessandro Ciambrone e per il ricevimento della cittadinanza onoraria da parte del...

Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, patto con Fico: «Avanti col campo largo anche in Regione Campania» ilmattino.it

Nella sala del Consiglio comunale di via Verdi il sindaco Gaetano Manfredi sta leggendo la sua relazione ai consiglieri, primo bilancio politico e amministrativo del suo mandato ...