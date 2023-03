Napoli-Eintracht, vietata la trasferta in Campania ai tifosi tedeschi (Di martedì 7 marzo 2023) I tifosi dell’Eintracht Francoforte non potranno seguire la propria squadra a Napoli, in occasione del match di ottavi di finale di ritorno di Champions League. Questa è la decisione del Ministero dell’Interno, visti i fatti violenti accaduti nel capoluogo campano prima della sfida con l’Ajax. In quella circostanza infatti i tifosi olandesi devastarono Napoli, causando diversi danni alla città e ai suoi abitanti. Ecco il comunicato dell’Eintracht Francoforte, in cui viene comunicata la scelta della trasferta vietata: “L’Eintracht è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione questa mattina al Napoli, vietando al club di vendere i biglietti ai ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Idell’Francoforte non potranno seguire la propria squadra a, in occasione del match di ottavi di finale di ritorno di Champions League. Questa è la decisione del Ministero dell’Interno, visti i fatti violenti accaduti nel capoluogo campano prima della sfida con l’Ajax. In quella circostanza infatti iolandesi devastarono, causando diversi danni alla città e ai suoi abitanti. Ecco il comunicato dell’Francoforte, in cui viene comunicata la scelta della: “L’è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione questa mattina al, vietando al club di vendere i biglietti ai ...

