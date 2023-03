Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi (Di martedì 7 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League Napoli-Eintracht, non ci saranno tifosi tedeschi all’ombra del Vesuvio. Napoli-Eintracht Non ci saranno tifosi tedeschi mercoledì 15 marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions in programma a Napoli fra la squadra di Luciano Spalletti e l’Eintracht Francoforte. Il Leggi su 2anews (Di martedì 7 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, non ci sarannoall’ombra del Vesuvio.Non ci sarannomercoledì 15 marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions in programma afra la squadra di Luciano Spalletti e l’Francoforte. Il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Non ci saranno tifosi dell'Eintracht al Maradona per la gara di ritorno tra #Napoli e #EintrachFrancoforte. Il divi… - CalcioFinanza : Napoli-Eintracht, trasferta vietata al Maradona per i tifosi tedeschi - Kekko54322 : RT @simoneresiste: Tifosi dell'Eintracht impazziti sotto ogni tweet del Napoli perché il Ministero dell'Interno ha vietato la trasferta non… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Entusiasmo Champions! Napoli-Eintracht, è già sold-out: polverizzati tutti i biglietti - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Napoli-Eintracht Francoforte, clima già teso: idea a sorpresa per i tifosi tedeschi! -