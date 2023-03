Napoli-Eintracht Francoforte | vietata la trasferta ai tifosi tedeschi | il comunicato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : UFFICIALE - Entusiasmo Champions! Napoli-Eintracht, è già sold-out: polverizzati tutti i biglietti - NCN_it : L'#Eintracht annuncia: ''Trasferta vietata ai nostri tifosi a #Napoli'' #EintrachtFrancoforte #NapoliEintracht… - NapoliAddict : Napoli-Eintracht, vietata la trasferta ai tifosi tedeschi. Il comunicato del club di Francoforte #Napoli… - CalcioNews24 : Il comunicato del #Napoli - sportli26181512 : Pericolo ultras per Napoli-Eintracht, UFFICIALE: trasferta vietata per i tifosi tedeschi: Il Ministero dell'Interno… -

Lo annuncia il club tedesco con una nota: "Questo è un primo e unico caso nel calcio europeo e un giorno triste" Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions League // foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: tifosiIl ministro dell'Interno vieta la trasferta ai tifosi dell'Francoforte per la partita di ritorno di ...La rivelazione è arrivata attraverso una nota pubblicata proprio dal club tedesco in vista della trasferta a: 'L'è stato informato dalla Uefa che il ministero dell'Interno italiano ...Non ci saranno tifosi tedeschi mercoledì 15 per il ritorno degli ottavi di Champions in programma afra la squadra di Luciano Spalletti e l'Francoforte. A spiegarlo in una nota lo stesso club tedesco: "L'è stato informato ieri sera dalla Uefa che il Ministero dell'Interno ...

Pericolo Ultras, Napoli-Eintracht senza tifosi tedeschi: oggi la decisione dell'Osservatorio CalcioNapoli24

Ai tifosi dell'Eintracht Francoforte sarà vietata la trasferta a Napoli, mercoledì 15 per il ritorno degli ottavi di Champions League ...Come anticipato dal Mattino, ai tifosi dell'Eintracht sarà vietata la trasferta a Napoli. Lo annuncia il sito dell'Eintracht Francoforte: «Siamo stati informati ieri sera ...