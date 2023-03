Napoli-Eintracht Francoforte, trasferta vietata ai tifosi tedeschi (Di martedì 7 marzo 2023) Per Napoli-Eintracht Francoforte trasferta vietata ai tifosi tedeschi: lo annuncia la società teutonica L’Eintracht Francoforte giocherà allo stadio “Diego Armando Maradona” senza i propri tifosi. Ad annunciarlo è la stessa società teutonica attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per la gara in programma mercoledì prossimo, 15 marzo alle 21, il Ministero dell’Interno italiano ha fatto sapere alla UEFA che vieterà la vendita dei biglietti per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Il motivo è che ha paura che possano esserci problemi di ordine pubblico dopo gli episodi avvenuti all’andata. Elementi che hanno spinto il Viminale a negare l’acquisto dei biglietti per i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Perai: lo annuncia la società teutonica L’giocherà allo stadio “Diego Armando Maradona” senza i propri. Ad annunciarlo è la stessa società teutonica attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per la gara in programma mercoledì prossimo, 15 marzo alle 21, il Ministero dell’Interno italiano ha fatto sapere alla UEFA che vieterà la vendita dei biglietti per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Il motivo è che ha paura che possano esserci problemi di ordine pubblico dopo gli episodi avvenuti all’andata. Elementi che hanno spinto il Viminale a negare l’acquisto dei biglietti per i ...

