Napoli-Eintracht Francoforte, clima già teso: idea a sorpresa per i tifosi tedeschi! (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il K.O. interno con la Lazio, il Napoli di Luciano Spalletti riprende la preparazione in vista dei difficili impegni che vedranno protagonista la squadra azzurra da qui alla sosta. L’immediato futuro dice Atalanta, ma è inevitabile buttare un pensiero anche sulla gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo, gara che potrebbe valere il primo, storico, accesso ai quarti di finale per il club partenopeo. Grande attenzione anche a quella che sarà la macchina organizzativa, soprattutto in virtù di un alto rischio per l’ordine pubblico. La gara d’andata in Germania è stata fortemente caretterizzata dal clima di astio che corre tra le tifoserie di Napoli ed Eintracht, a causa del gemellaggio esistente tra gli Ultras tedeschi e il tifo organizzato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il K.O. interno con la Lazio, ildi Luciano Spalletti riprende la preparazione in vista dei difficili impegni che vedranno protagonista la squadra azzurra da qui alla sosta. L’immediato futuro dice Atalanta, ma è inevitabile buttare un pensiero anche sulla gara di Champions League contro l’di mercoledì prossimo, gara che potrebbe valere il primo, storico, accesso ai quarti di finale per il club partenopeo. Grande attenzione anche a quella che sarà la macchina organizzativa, soprattutto in virtù di un alto rischio per l’ordine pubblico. La gara d’andata in Germania è stata fortemente caretterizzata daldi astio che corre tra le tifoserie died, a causa del gemellaggio esistente tra gli Ultras tedeschi e il tifo organizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Napoli-Eintracht Francoforte, clima già teso: idea a sorpresa per i tifosi tedeschi! #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Spazio_Napoli : Napoli-Eintracht Francoforte, clima già teso: idea a sorpresa per i tifosi tedeschi! - cn1926it : #NapoliEintracht, trasferta a rischio per i tifosi tedeschi. La situazione - _SiGonfiaLaRete : Il Mattino- Verso #Napoli-#Eintracht: possibile stop per i tifosi tedeschi, l’Osservatorio deciderà in queste ore - NapoliFCNews : Dolce sogno europeo per il Napoli, ma sorprende una scelta di Spalletti #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -