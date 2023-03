Napoli-Atalanta, out Raspadori: ecco quando potrebbe tornare (Di martedì 7 marzo 2023) L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di campionato contro l’Atalanta. Giacomo Raspadori sarà quasi sicuramente assente in occasione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 7 marzo 2023) L’attaccante delGiacomonon dovrebbe essere a disposizione per la sfida di campionato contro l’. Giacomosarà quasi sicuramente assente in occasione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - pino_nostro : RT @mullazzo: @SerieA Napoli Campione. Inter, Lazio, Roma e Milan per 3 posti in CL. Bologna, Torino, Monza e Fiorentina x un posto in EL e… - BetItaliaWeb : ??????Quote e Risultati Serie A: si accende la corsa Champions. Prossimo turno con Napoli-Atalanta -