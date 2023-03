Napoli-Atalanta, buone notizie per Gasperini: recupero importante per il match del Maradona (Di martedì 7 marzo 2023) Sabato 11 marzo, alle ore 18, il Napoli ospiterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona, nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Sarà il primo di due big match che andranno in scena al Maradona: infatti, soltanto quattro giorni dopo il match di campionato, il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma prima bisogna pensare all’Atalanta e rialzarsi subito dopo la sconfitta interna contro la Lazio di settimana scorsa. In casa Atalanta, Gasperini può sorridere: come riporta Tuttomercatoweb.com, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo. A distanza di tre settimane da quell’infortunio alla coscia, l’attaccante colombiano ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 marzo 2023) Sabato 11 marzo, alle ore 18, ilospiterà l’allo stadio Diego Armando, nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Sarà il primo di due bigche andranno in scena al: infatti, soltanto quattro giorni dopo ildi campionato, ilsfiderà l’Eintracht Francoforte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma prima bisogna pensare all’e rialzarsi subito dopo la sconfitta interna contro la Lazio di settimana scorsa. In casapuò sorridere: come riporta Tuttomercatoweb.com, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo. A distanza di tre settimane da quell’infortunio alla coscia, l’attaccante colombiano ...

