Napoli, ancora non c’è una data per il rientro di Raspadori (Di martedì 7 marzo 2023) Giacomo Raspadori prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio, ma è ancora in dubbio se sarà a disposizione entro la sosta Giacomo Raspadori prosegue con il recupero per tornare a disposizione del Napoli e della Nazionale. Ieri, oltre alle terapie ordinarie ha iniziato a svolgere un lavoro un lavoro personalizzato in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora sicuro che l’attaccante possa recuperare in tempo per la sosta delle nazionali e nemmeno essere a disposizione del CT Mancini: rimane probabile il suo ritorno per la ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Giacomoprosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio, ma èin dubbio se sarà a disposizione entro la sosta Giacomoprosegue con il recupero per tornare a disposizione dele della Nazionale. Ieri, oltre alle terapie ordinarie ha iniziato a svolgere un lavoro un lavoro personalizzato in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non èsicuro che l’attaccante possa recuperare in tempo per la sosta delle nazionali e nemmeno essere a disposizione del CT Mancini: rimane probabile il suo ritorno per la ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

