Napoli, ag. Mario Rui: «Olivera nelle partite fisiche è una caz**ta» (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, sulle scelte di Luciano Spalletti per il Napoli. Tutti i dettagli Di seguito le parole di Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, a Televomero sulla stagione del portoghese con il Napoli. PAROLE – «Sicuramente non vive bene questo momento. Come il gesto di Empoli, lui è così, il suo carattere è questo ed è stata la sua forza in tanti casi e una debolezza in pochi altri. Era già molto dispiaciuto già nel post-gara, anche se purtroppo non si poteva tornare indietro. Dal mio punto di vista, non polemico, la questione fisica è un'idea di Spalletti. Mario Rui ha giocato contro tanti avversari di livello anche in Europa, il fatto di far giocare Olivera perché più dotato fisicamente è una ca**ata ...

