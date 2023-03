Napoli, ADL e Giuntoli da premio oscar: le decisioni che stanno portando al successo (Di martedì 7 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono senza dubbio i principali artefici dei successi del Napoli. La squadra azzurra è stata costruita nel corso degli anni e i meriti derivano anche da delle scelte azzardate. Prima di tutto, la dirigenza ha deciso di puntare su un allenatore molto sottovalutato e ormai snobbato da tutte le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis e Cristianosono senza dubbio i principali artefici dei successi del. La squadra azzurra è stata costruita nel corso degli anni e i meriti derivano anche da delle scelte azzardate. Prima di tutto, la dirigenza ha deciso di puntare su un allenatore molto sottovalutato e ormai snobbato da tutte le L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : A chi vanno i meriti di questo Napoli, in ordine: 4) ADL 3) Giuntoli 2) Spalletti 1) En3rix - Robbby_83 : @lucacerchione ADL ha parlato anche di cessione del Bari in caso di serie A, visto che vuole tenersi il Napoli, su… - Gianllu : RT @PolliceAzzurro: La napoletanità di #Adl appartiene a una cultura che non esiste più. Fatta di eleganza, ambizione, cultura, genialità,… - CarminePassare4 : @PianetaN Fossi in ADL chiamo l'agente e gli comunico che da ora in avanti deve stare muto e che certe cose in TV o… - NapoliAddict : ADL scherza su Zhang: 'Quando va allo stadio di solito perdono, ha la faccia da cane bastonato' #Napoli… -