Nainggolan: «L’Anversa mi ha trattato come un parassita, mi ha tolto il piacere del calcio» (Di martedì 7 marzo 2023) Il centrocampista della Spal, Radja Nainggolan, torna a parlare della sua controversa esperienza alL’Anversa sulle pagine del quotidiano locale Gazet Van Antwerpen. In Belgio venne messo fuori rosa dopo diversi richiami, tra cui l’accensione di una sigaretta elettronica a bordo campo. L’ex Roma e Inter afferma di essere stato trattato in malo modo quando fu declassato alla squadra B. Di seguito le parole di Nainggolan: «Mi hanno trattato come un parassita, un pezzo di m… Quando sono stato messo nella squadra B i giocatori hanno poi cercato di convincere Overmars a tenermi con la squadra A – è stata una buona cosa per me – ma nessuno ha osato davvero andare contro il presidente Gheysens». Poi ha aggiunto: «Ho continuato a fare del mio meglio nella squadra B, ho cercato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Il centrocampista della Spal, Radja, torna a parlare della sua controversa esperienza alsulle pagine del quotidiano locale Gazet Van Antwerpen. In Belgio venne messo fuori rosa dopo diversi richiami, tra cui l’accensione di una sigaretta elettronica a bordo campo. L’ex Roma e Inter afferma di essere statoin malo modo quando fu declassato alla squadra B. Di seguito le parole di: «Mi hannoun, un pezzo di m… Quando sono stato messo nella squadra B i giocatori hanno poi cercato di convincere Overmars a tenermi con la squadra A – è stata una buona cosa per me – ma nessuno ha osato davvero andare contro il presidente Gheysens». Poi ha aggiunto: «Ho continuato a fare del mio meglio nella squadra B, ho cercato ...

