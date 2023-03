Muore investito da un bus mentre attraversava la strada (Di martedì 7 marzo 2023) Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anni investito il 7 marzo mattina da un pullman Atm della linea 53 di Milano mentre attraversava la strada, all'incrocio con via Padova. Le ferite si sono rivelate troppo gravi. ... Leggi su europa.today (Di martedì 7 marzo 2023) Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anniil 7 marzo mattina da un pullman Atm della linea 53 di Milanola, all'incrocio con via Padova. Le ferite si sono rivelate troppo gravi. ...

